Lega Serie A, nuova partnership negli Stati Uniti

La Lega Serie A ha annunciato una nuova partnership strategica con Roc Nation Sports International, per aumentare la presenza e l'attrattiva globale del calcio italiano in Nord America. Il nuovo accordo amplia una collaborazione iniziata nel 2019. Per sancire questa unione con Roc Nation la Serie A è sbarcata sui famosi billboard di Times Square, uno dei luoghi più iconici al mondo. Sullo schermo più grande di Times Square a New York sono state trasmesse le immagini più belle della serie A. Nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A, viene spiegato che "Roc Nation affiancherà la Lega Serie A nella realizzazione e nell'amplificazione dei progetti di responsabilità sociale (CSR) della Lega Serie A, come ad esempio la campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out". Questo supporto consentirà di diffondere i messaggi e gli obiettivi dei progetti CSR anche nel mercato americano, coinvolgendo gli appassionati su temi importanti come la lotta al razzismo e l'inclusione".