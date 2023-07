Aldo Serena e il trauma a Italia 90: "Ebbi un attacco di panico, avevo perso il controllo"

Aldo Serena ha fatto la storia del calcio italiano, ha giocato con Milan, Inter e Juventus, vincendo 4 scudetti con 3 maglie diverse. L'ex calciatore si è raccontato a Fanpage.it tra storie e aneddoti. Ecco qualche passaggio interessante: "Il rigore di Italia 90 è la parte più bassa… ho toccato il fondo della mia carriera sportiva. Non ne avevo battuti in allenamento e nemmeno ero tra i rigoristi. Ricordo che ero a terra e mi sono rilassato aspettando i compagni che li calciassero. Vicini mi disse che non aveva nessuno e che, a parte Donadoni, non aveva più calciatori. Non potevo rifiutare, avevo 30 anni, mi aveva convocato e per riconoscenza ho tirato. Ma avevo perso il controllo di me stesso, facevo fatica a stare in piedi, le gambe un po' ballavano, a stento riuscivo ad avvicinarmi all'area. Ho avuto quasi un attacco di panico. Ho pensato anche che questa cosa se fosse successa ancora sarebbe stata un bel problema, invece non è successa più e quell'esperienza mi ha aiutato".