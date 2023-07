Juve, Bonucci si sciacqua la bocca e i tifosi lo esaltano. Anche Chiesa è arrivato in ritiro

INVIATO A TORINO. Mattinata calda, non solo per i quaranta gradi all’ombra. Davanti al J-Medical erano attesi i rientri di Bonucci e Chiesa. I 500 tifosi presenti sono dalla parte del difensore: "Non meritavi questo trattamento, non te ne andare, sei l’unico capitano". E Bonucci ha cavalcato l’onda, quasi sfidando la scelta della Juve di farlo fuori: il gesto di sciacquarsi la bocca, quello della sua esultanza, quasi a ribadire la sua storia bianconera. Attesissimo, poi, il piatto forte: in queste ore c’è il faccia a faccia con Allegri.