Diretta Roma-Latina: ora LIVE l'amichevole di oggi

ROMA - La Roma di nuovo in campo. A Trigoria i giallorossi affrontano a Trigoria in amichevole e a porte chiuse il Latina, squadra che milita in Lega Pro, dopo aver già vinto nel primo test estivo contro la Boreale (4-0). Per Mourinho è l'occasione per continuare a testare la squadra e inserire i nuovi acquisti. Segui in diretta la partita.