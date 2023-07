Giuseppe Rossi annuncia il ritiro al calcio: il toccante messaggio social

Il saluto di Pepito Rossi

Una carriera costellata da grandi infortuni e da qualche impresa sportiva come la salvezza conquistata con il Parma allenato all’epoca da Claudio Ranieri. "Posso lasciare il calcio in pace - scrive Pepito - sapendo di aver fatto tutto il possibile per raggiungere i miei obiettivi. Il mio viaggio è stato unico. Tanti alti ma anche alcuni bassi. Quei momenti negativi (per lo più infortuni) non mi hanno mai limitato. Il mio obiettivo era più forte di qualsiasi ostacolo che mi fosse di fronte. Non ho mai smesso di sognare quando cose che non potevo controllare si mettevano sulla mia strada. Amo così tanto il calcio che non avrei mai potuto arrendermi. Ecco perché sto scrivendo questo con il cuore pesante ma un grande sorriso sul volto: sono orgoglioso di ciò che ho realizzato”.