Michael Jordan attaccato dal figlio: c'entrano Messi e un supermercato

Marcus Jordan e la frecciata al padre

Lo ha fatto ancora una volta, durante il suo podcast "Separation Anxiety", parlando di Leo Messi, il nuovo giocatore dell'Inter Miami, fotografato mentre faceva la spesa con la sua famiglia al supermercato: "Mi piace vedere che queste persone fanno cose insieme, in famiglia. Ho già parlato di questo argomento in passato. Essere un atleta, crescere in una famiglia con una personalità pubblica. A volte, bisogna rimproverare i padri per non essere presenti. E quando vedo Messi... prende il tempo per stare con la sua famiglia e fare la spesa. Adoriamo vederlo!".