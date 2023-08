Miroslav Mihajlovic come papà Sinisa: l'annuncio sui social

Sulle orme di papà Sinisa, inseguendo il sogno di diventare allenatore. Magari provando a fare anche meglio del padre, chissà, sicuramente portandosi in panchina tutti gli insegnamenti ricevuti, i valori di una vita. Miroslav Mihajlovic, figlio dell'ex difensore della Lazio, sta studiando per costruirsi il suo futuro e ha conseguito il diploma Uefa C, il patentino da allenatore base. Sul suo profilo Instagram Miro, classe 2000, ha condiviso il traguardo raggiunto. Il suo sogno è quello di fare strada, magari di arrivare in Serie A come Sinisa, e come Sinisa di lasciare un segno indelebile nel cuore delle squadre che ha allenato. L'esempio perfetto in casa ce l'ha avuto, dei consigli ne avrà fatto tesoro, ora Miroslav proverà a ritagliarsi uno spazio tutto suo. Sulle orme del papà.