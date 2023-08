Con tivùsat la Serie A si vedrà in tutta Italia

Correva l’anno 1993 e la pay tv faceva il proprio esordio con il primo posticipo di una partita di Serie A su Telepiù . Sono trascorsi 30 anni da quel Lazio-Foggia del 29 agosto e di acqua sotto ai ponti del Campionato ne è passata tanta. Ora gli italiani possono vedere a pagamento non solo il posticipo delle 20.30, come allora, ma ben dieci partite su dieci ogni settimana, di cui sette in esclusiva Dazn e tre in co-esclusiva con Sky . E questo grazie alla piattaforma streaming che anche per la stagione ormai alle porte detiene i diritti televisivi della Serie A TIM.

L’obiettivo di Dazn è quello di migliorare anno dopo anno il prodotto calcio, il suo appeal e la sua experience. Raggiungere il maggior numero di tifosi possibile, anche quelli che vivono nelle isole, in piccole comunità montane, in zone isolate o nelle seconde case, dove la banda larga, o anche una semplice connessione ad internet, costituisce un ostacolo. Insomma, accendere i riflettori sulla Serie A TIM in tutte le case, a prescindere dal luogo di residenza, dal segnale utilizzato (Internet, digitale terrestre o satellite). Proprio in questa prospettiva va letta la novità della stagione ormai alle porte. Dazn ha annunciato da poche settimane la nuova partnership di distribuzione con tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. In particolare, da questa stagione, tutti gli utenti tivùsat che sono (o che diventeranno) abbonati a Dazn, potranno seguire 7 partite di calcio trasmesse dalla piattaforma streaming sul canale satellitare dedicato. Il canale si chiama Zona Dazn, è opzionale al 214 del telecomando tivùsat e nel caso di due gare in contemporanea avrà anche il “fratello” Zona Dazn 2 al canale 215. Naturalmente sarà necessario avere il decoder o una CAM tivùsat abilitati e la smartcard inserita e attiva.

Le parole di Alberto Sigismondi

“Siamo particolarmente contenti di poter annunciare che in questa stagione sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat, sarà possibile ricevere anche 7 partite di Dazn, con l’offerta Zona Dazn della Serie A Tim, un canale dedicato accessibile da ogni angolo del Paese dalle montagne alle isole”, dichiara Alberto Sigismondi, presidente di tivù srl. “Semplicità, qualità e gratuità sono da sempre alla base della nostra offerta televisiva satellitare: affiancare a questo un’opzione in abbonamento come il servizio Dazn non fa che confermare il valore del nostro impegno e la strategicità dei nostri servizi anche per editori di contenuti premium”.

Come nasce questa alleanza? “Il fatto che in Italia la diffusione della banda larga sia arrivata al 62% delle famiglie nelle prime case – ha spiegato Sigismondi - ci fa capire che un editore che abbia dei contenuti e li voglia valorizzare, con l’Ip raggiunge solo una parte della popolazione. Il satellite è la tecnologica distributiva adatta ad integrare, non solo il terrestre ma anche la banda larga. In prospettiva, chiunque abbia l’obiettivo di raggiungere il più alto numero possibile di utenti potrà farlo con tivùsat. Siamo a disposizione del sistema dell’audiovisivo italiano. E ci auguriamo che questo esperimento con Dazn sia soddisfacente per tutti, abbia successo e faccia da apripista per ospitare altri operatori pay . Le porte di tivùsat sono aperte”. Nel vostro bouquet ci sono 180 canali televisivi e radio, di cui oltre 70 in Hd e 7 in 4K. Quanti italiani vi hanno già scelto? “Le famiglie tivùsat prima casa sono circa 2,9 milioni per un totale di quasi 6 milioni di individui”. Perché in Italia il satellite sta vivendo una seconda giovinezza? “Per la conformazione del territorio, la ricchezza della nostra offerta e dei nostri formati. Spero che chiunque si aggiudichi i diritti tv del calcio per il futuro – ha concluso Sigismondi - sia nostro partner e voglia fare trasmissioni in 4K. Se c’è una cosa davvero straordinaria è vedere in tv una partita in altissima definizione”.

Come funziona tivùsat

Tivùsat oggi propone un’offerta televisiva fatta di intrattenimento, canali all news, film, serie tv, programmazioni interamente dedicate ai bambini, ai ragazzi, alla musica classica, operistica e al balletto. Su tivùsat sono disponibili anche alcuni dei più importanti canali televisivi internazionali e una vasta offerta radiofonica. E ora arriva anche il grande calcio della Serie A TIM. Per accedere a tivusat basta una parabola orientata su Eutelsat Hotbird 13° ( la stessa che si usa per vedere SKY), un decoder o una Cam certificati tivùsat e una smartcard attivabile in pochi minuti.

Per Stefano Luppi, consigliere delegato di tivù srl: “Con questo accordo, tivùsat riesce ad accrescere il proprio posizionamento strategico sul mercato televisivo italiano- Da piattaforma complementare al digitale terrestre, a operatore in grado di mettere a frutto i punti di forza del satellite anche nei confronti delle piattaforme IP partendo da un contenuto – le partite del campionato di Serie A - che costituiscono una componente rilevante del mercato audiovisivo italiano. Tutto questo senza dimenticare che il satellite – conclude Luppi – porta nelle case degli italiani la più elevata qualità di visione disponibile e una capillarità nella distribuzione del segnale in grado di raggiungere l’intero territorio nazionale".