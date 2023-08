Serie A, novità per gli arbitri: con Doveri cade il tabù territoriale

ROMA - Verona-Roma, match di campionato, ma occhi puntati anche su Daniele Doveri e il mondo arbitrale. La designazione del fischietto della sezione Roma 1 a dirigere la partita dei giallorossi a Verona è sicuramente un momento storico per gli arbitri italiani. Cade quindi il tabù sul vincolo territoriale in Serie A, per la prima volta un arbitro dirigerà la gara di una squadra della sua stessa città di provenienza. Nessun problema per il presidente del Verona Maurizio Setti che interpellato da Lapresse ha voluto evitare qualsiasi polemica sulla designazione: « Per noi non c’è nessun problema , perché penso che non ci debbano essere problemi. La categoria deve essere neutrale e non devono esserci problemi relativi alla città dove uno vive».

Il primo passo del disignatore Rocchi

Un primo passo sull’eliminazione del vincolo territoriale in Serie A era stato già compiuto nella scorsa stagione, quando Rocchi aveva designato Doveri come quarto uomo per la sfida Sassuolo-Roma. «Sarei contento di arbitrare più volte sia la Roma che la Lazio - aveva dichiarato Doveri a Sky prima dell’inizio del campionato - una soddisfazione a livello personale ma anche per tutto il movimento calcistico e arbitrale. È fondamentale, in sede di designazione, superare questi pregiudizi legati alla territorialità e alla città di residenza». Prima designazione con i giallorossi ma non con il Verona. Doveri ha diretto l’Hellas per diciotto volte, di cui sedici in Serie A. Il bilancio non è certo positivo: due sole vittorie, poi sei pareggi e dieci sconfitte. L’ultima a maggio 2022 contro il Milan, mentre invece il bilancio della scorsa stagione è stato di due pareggi nelle sfide importantissime per la salvezza contro Spezia e Cremonese. Adesso il banco di prova più atteso, per la sfida che di fatto resterà nella storia del mondo arbitrale e del campionato italiano. Doveri per Verona-Roma, con la speranza che non arrivino polemiche a fine partita e che il suo arbitraggio possa essere senza errori o sbavature.