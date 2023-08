Mancini ha firmato con l'Arabia Saudita: è il nuovo ct della Nazionale

Mancini ct dell'Arabia: ecco quanto guadagnerà

Mancini guadagnerà 50 milioni in due anni e mezzo. E ai 20 netti annui potrà aggiungerne altri 10 di bonus. Il primo test sarà la sfida amichevole contro il Costa Rica dell'8 a Newcastle. A gennaio sarà impegnato nella Coppa d'Asia, in attesa del torneo continentale che si giocherà proprio in Arabia Saudita.