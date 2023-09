"Batistuta sindaco di Firenze": la risposta dell'ex Roma e Fiorentina

Batistuta, il post che fa chiarezza

"Voglio smentire la notizia che mi vede come possibile candidato sindaco a Firenze", ha chiarito l'ex bomber. "Non faccio politica nè in Italia nè in Argentina. Non voglio trovarmi in alcun modo in una posizione di potere che dovrebbe essere occupata solo da coloro che sono stati adeguatamente preparati e con sufficiente merito per meritarselo", ha concluso Batistuta.