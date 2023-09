Germania, esonerato il ct Flick: Voeller subito in panchina!

Addio a Flick, a nove mesi da Euro 2024

L'esonero di Flick, a nove mesi da Euro 2024 che si disputerà proprio in terra tedesca. Per l'amichevole di martedì sera a Dortmund contro la Francia intanto, saranno l'attuale direttore sportivo Rudi Völler, l'allenatore dell'Under Hannes Wolf e Sandro Wagner a fungere da tecnici a interim prima che la Federazione scelga il successore di Flick per il Campionato Europeo.