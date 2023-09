Incredibile gaffe del giornalista: inquadra una donna nuda in diretta tv

Il giornalista ecuadoriano Juan Francisco Rueda ha ripreso una ragazza nuda nella sua camera d’albergo mentre era collegato in diretta su Radio Sucre. Stava cercando di migliorare la qualità della sua immagine visto che era in controluce, ma per sbaglio ha cambiato fotocamera, e ha ripreso la stanza d’albergo in cui c’era una donna con solo un asciugamano addosso. Il giornalista di Radio Sucre imbarazzato ha cercato di metterci una toppa: “C’è qualcuno nudo lì, fai attenzione, cambia quell’immagine”, ha detto il conduttore. Dopo pochi secondi se n’è accorto anche Rueda e ha cambiato l’immagine, ma ormai il danno era fatto.