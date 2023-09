Qualificazioni Euro 2024: dove vedere in tv tutte le partite di oggi

Proseguono le gare valide per le qualificazioni al prossimo Europeo del 2024 . Sono nove in totale in match in programma nella giornata odierna, con le diverse sfide che inizieranno tutte alle 20.45. A scendere in campo saranno i Gruppi A ( Spagna-Cipro, Norvegia-Georgia ), C ( Italia-Ucraina, Malta-Macedonia del Nord ), F ( Belgio-Estonia, Svezia-Austria ) e I ( Svizzera-Andorra, Romania-Kosovo, Israele-Bielorussia ).

Qualificazioni Euro 2024: orari e canali

Italia-Ucraina sarà visibile in diretta tv su Rai 1, tutte le altre gare saranno invece visibili su Sky Sport.

Gruppo A: Spagna-Cipro, ore 20.45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo A: Norvegia-Georgia, ore 20.45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo C: Italia-Ucraina, ore 20.45 - diretta Rai 1

Gruppo C: Malta-Macedonia del Nord, ore 20.45 - diretta gol Sky Sport

Gruppo F: Belgio-Estonia, ore 20.45 - diretta gol Sky Sport

Gruppo F: Svezia-Austria, ore 20.45 - diretta gol Sky Sport

Gruppo I: Svizzera-Andorra, ore 20.45 - diretta gol Sky Sport

Gruppo I: Romania-Kosovo, ore 20.45 - diretta gol Sky Sport

Gruppo I: Israele-Bielorussia, ore 20.45 - diretta gol Sky Sport

Qualificazioni Euro 2024 in diretta: la cronaca

Le gare potranno essere seguite in diretta sul nostro sito: clicca sulla gara per seguirla.

