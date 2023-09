Serie A, gli arbitri della settima giornata

MILANO - La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata di andata. Luca Pairetto dirigerà Lecce-Napoli, in programma sabato alle 15. Davide Massa arbitrerà il big match di San Siro Milan-Lazio delle 18. Il designatore ha affidato Salernitana-Inter (20.45) a Rosario Abisso. Per quanto riguarda le sfide di domenica, Bologna-Empoli verrà diretta da Maresca, Udinese-Genoa da Mariani, mentre Chiffi sarà a Bergamo per arbitrare Atalanta-Juventus. All’Olimpico per Roma-Frosinone ci sarà Marchetti. Il primo posticipo di lunedì Sassuolo-Monza verrà diretto da Zufferli, Feliciani è l’arbitro designato per Torino-Verona mentre a Di Bello è stata assegnata Fiorentina-Cagliari.