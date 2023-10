Zaniolo e Tonali, la Procura sequestra i tablet e i telefoni

INVIATO A FIRENZE - pubblico ministero Manuela Pedrotta della Procura di Torino, che indaga sul caso dello juventino Fagioli. Gli agenti della Digos di Firenze e la Squadra Mobile di Torino, inviata dalla polizia giudiziaria, sono entrati a Coverciano poco dopo le 17.30 e hanno atteso che si concludesse l’allenamento per parlare con i due giocatori, usciti dallo spogliatoio alle 18, accompagnati dal capodelegazione Buffon e da Vladovich, dirigente del Club Italia. Tonali e Zaniolo sono entrati nel fascicolo già aperto daldella, che indaga sul caso dello. Gli agenti dellae la Squadra Mobile di Torino, inviata dalla polizia giudiziaria, sono entrati apocoe hanno atteso che si concludesse l’per parlare con i, usciti dallo spogliatoio alle 18, accompagnati dale da, dirigente del

Tonali e Zaniolo, la Procura sequestra tablet e cellulari