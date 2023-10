"Il Profeta" Hernanes torna sul rettangolo verde. Tutto vero, l’ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio, secondo il sito serieD24, dovrebbe firmare in Prima Categoria piemontese con l'ASD Sale. L’ultima esperienza in Italia risale al 2017, proprio con la maglia bianconera. Dopo sei anni quindi, il brasiliano sarebbe pronto per tornare in Italia, per giocare nei dilettanti. Ci sarebbe anche già l’accordo tra il giocatore e il club, manca solo l'annuncio che dovrebbe arrivare a breve.