Calciatori e scommesse, non solo ludopatia: il 60% è indigente post carriera

Il gioco illegale nel nostro Paese ha un volume di affari di circa 25 miliardi, dei quali 18,5 finiscono sui siti che si occupano di scommesse illegali con mancati introiti per l’erario pari a 1 miliardo. Ma per rispondere alla domanda regina di questi giorni turbolenti - perché un atleta di successo ha bisogno di scommettere per fare altri soldi? - forse bisogna cercare alcune motivazioni ben oltre il confine del gioco e della ludopatia. Il tema è di forte attualità e riguarda il modo in cui calciatori di alto livello, capaci di accumulare ingenti ricchezze in pochi anni di carriera, gestiscono i patrimoni di cui dispongono nel medio-lungo periodo. Secondo uno studio dell’Università Luiss, presentato durante convegno “il giurista entra in campo” organizzato dell’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo, il 60% dei calciatori dopo 5 anni nel post carriera vive in uno stato di indigenza.