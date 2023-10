Corona riceve il Tapiro e fa altri tre nomi di calciatori coinvolti nelle scommesse

Fabrizio Corona ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia “per esser stato censurato” da Nunzia De Girolamo ieri durante la trasmissione Avanti Popolo su Rai Tre. All’inviato Valerio Staffelli Corona ha rivelato i nomi di altri tre calciatori presunti colpevoli nella vicenda del calcio scommesse. Sarebbero Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Corona avrebbe anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35). Alla Procura di Torino comunque, i tre nomi di calciatori fatti da Corona non risultano implicati nell'indagine sul calcio scommesse.