La rivoluzione televisiva nel calcio italiano

Da sempre, i diritti televisivi giocano un ruolo cruciale nel calcio italiano . Abbiamo visto titani al comando per anni e altre piattaforme che sono entrata in scena più di recente. Da non sottovalutare è anche l’impianto ludico che da sempre ruota attorno al mondo dei diritti televisivi, che naturalmente porta con sé quello informativo in cui compaiono da protagonisti i comparatori di quote, come Betscanner , che regolarmente forniscono insight sul mondo delle quote Serie A , quote Serie B, leghe minori e altri sport . Questi giganti mediatici hanno offerto ai tifosi l'opportunità di vivere il brivido della Serie A e dello sport a tutto tondo, sotto i più svariati punti di vista, dal mero intrattenimento a una vera e propria dimensione interattiva (ne sono un esempio le quote in tempo reale). Tuttavia, il paesaggio potrebbe presto vedersi trasformato in modi del tutto inaspettati, ragion per cui preferiamo andare cauti su ulteriori previsioni e aspettiamo l’evolversi naturale degli eventi .

Evoluzione dei diritti televisivi in Serie A

L'idea di una piattaforma esclusiva per la Serie A circola da tempo. Tuttavia, di recente ha guadagnato nuovo slancio. Questo approccio darebbe alla Lega una totale gestione delle trasmissioni, eliminando gli intermediari tradizionali. Mentre alcuni club salutano con favore questa rivoluzione potenziale, intravedendo nuove opportunità di guadagno, altri sono cauti, preoccupati delle sfide inedite che potrebbero emergere. Il 9 ottobre, si terrà una riunione cruciale per discutere delle offerte presentate. L'obiettivo della Lega è ambizioso: superare la barriera dei 900 milioni di euro per stagione. Ma attualmente sembra che nessuna delle principali emittenti sia pronta a raggiungere tale cifra. Di conseguenza, la Lega sta valutando opzioni alternative, come la creazione di una propria piattaforma.

Oaktree entra in scena

In questo contesto, il fondo d'investimento Oaktree, affiliato alla canadese Brookfield, si profila come un potenziale game-changer. Con la sua proposta di finanziare la piattaforma della Lega con un impegno di 950 milioni di euro per il primo anno, Oaktree potrebbe riscrivere le regole del mercato dei diritti TV.

Impatto sui tifosi

E per gli appassionati del calcio? Come percepirebbero un tale cambiamento? Una piattaforma dedicata potrebbe offrire una maggiore personalizzazione, consentendo agli utenti di sottoscrivere pacchetti su misura e di seguire le loro squadre del cuore. Nonostante i timori iniziali, ci aspettiamo che un servizio diretto della Lega possa ricevere il plauso dei tifosi, specialmente visti i recenti malumori legati ai prezzi di DAZN. La percezione prevalente è che l'abbonamento non giustifica il servizio fornito. Se l'idea della piattaforma della Lega dovesse concretizzarsi, emergerebbero nuovi dilemmi: ci saranno ulteriori aumenti di costi? La qualità delle trasmissioni soddisferà le aspettative? Solo il tempo e l'evolversi della situazione potranno darci risposte chiare.

In conclusione

In mezzo a questa tempesta di incertezze, una verità rimane incontestabile: la Serie A si trova di fronte a una decisione epocale. Mentre la Lega pondera sul futuro, i tifosi sono in trepidante attesa. Post-riunione del 9 ottobre, la strada da seguire sarà più delineata. Crediamo che il panorama calcistico italiano sia in procinto di vivere una metamorfosi. L'attuale frammentazione non fa bene a nessuno e i tifosi chiedono un accesso più semplice e conveniente. Restate con noi, continueremo a monitorare la situazione e a fornirvi gli aggiornamenti in modo comprensibile e diretto.