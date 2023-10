La presentazione del premio Beppe Viola in Federcalcio

ROMA - Una giornata nel ricordo del grande giornalista sportivo Beppe Viola . Giovedì 19 ottobre, nella sede della Federcalcio in via Allegri, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del Premio AiCS di cultura sportiva “Beppe Viola”, giunto alla quarantesima edizione .

Il 23 ottobre la premiazione al Coni

I premi verranno consegnati lunedì 23 ottobre al Salone d’Onore del CONI: la cerimonia - trasmessa in diretta sarà presentata dal vicedirettore di Rai Sport Marco Lollobrigida, già insignito del premio nelle passate edizioni. La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di Sport In Oro, Torneo Beppe Viola e Aics Nazionale, oltre che sull’App di Rete Oro.