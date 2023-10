Recoba, ufficiale: l'ex Inter è il nuovo allenatore del Nacional Montevideo

ROMA - Alvaro Recoba è ufficialmente il nuovo allenatore del Nacional Montevideo, al posto dell'esonerato Alvaro Gutierrez. A darne notizia è stato lo stesso club uruguaiano che ha annunciato che El Chino "assume la carica di allenatore della prima squadra oggi. Il corpo tecnico sarà composto da Nelson Abeijon e Juan Manuel Alzamendi". Per l'ex Inter (ma, in Italia, anche Venezia e Torino), si tratta della prima esperienza da primo allenatore: in precedenza, infatti, sempre al Nacional, era stato assistente e, in seguito, allenatore della squadra riserve. Ora per El Chino si apre una nuova avventura, alla guida del Nacional che peraltro è il club dal quale l'Inter lo prelevò nel 1997 e con il quale Recoba chiuse la propria carriera nel 2016.