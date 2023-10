Scommesse, Shevchenko ne parla in tv ad 'Avanti Popolo'

'Avanti Popolo', Shevchenko ospite in tv

Stavolta sarà Andriy Shevchenko l'ospite della terza puntata del people show condotto da Nunzia De Girolamo in onda domani (24 ottobre) alle ore 21:20 su Rai 3. L'ex attaccante del Milan, che nel 2004 ha vinto il Pallone d'Oro e ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, è oggi consigliere del Presidente Zelensky e intervistato in esclusiva interviene per parlare del caso scommesse.