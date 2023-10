Caso scommesse, Zaniolo convocato dalla Procura: sarà interrogato

Venerdì 27 ottobre Nicolò Zaniolo verrà interrogato dalla procura della Repubblica di Torino nell'ambito del caso scommesse illecite, per il quale l'attaccante è indagato insieme a Fagioli e Tonali. L'ipotesi di reato contestata dalla procura è quella di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Le indagini sono state delegate agli investigatori della squadra mobile della questura di Torino. Zaniolo, convocato per venerdì pomeriggio, verrà ascoltato. Cosa accadrà? Probabilmente sosterrà di non aver mai scommesso sul calcio.