Ricambio in Uefa, l’Italia avanza

La squadra arbitrale di Rosetti sta attraversando una fase di profondo ricambio generazionale . Ne risente la qualità: molti arbitri impiegati in questi primi turni di Champions sono incappati in difficoltà e scivoloni. Una crisi che, però, presenta anche un’ altra faccia della medaglia : la possibilità che gli arbitri italiani emergano e scalino le gerarchie .

Le direzioni di Guida e Massa in Europa

È il caso di Guida e Massa, designati in questa terza giornata per due match importanti del girone A, rispettivamente Manchester United-Copenaghen e Galatasaray-Bayern. Entrambi escono bene da gare difficili, con direzioni precise, quasi perfette; l’unico episodio sotto la lente è il rigore concesso da Guida a Old Trafford nei minuti di recupero per il fallo di McTominay su Elyounoussi. Penalty giusto, per quanto discusso dalla squadra di casa, confermato anche dopo un lungo silent check del VAR Irrati. Il quadro generale è quello di una transizione. Guardiamo alla Spagna: dopo il ritiro di Mateu Lahoz e Del Cerro Grande, l’unico direttore di gara emergente è Sanchez Martinez. Fra gli inglesi, Taylor è ancora in preda alla sindrome di Budapest. Uno degli arbitri più considerati, l’olandese Makkelie, sta vivendo un periodo di flessione. Ormai gli unici due di sicura affidabilità sono il polacco Marciniak e il nostro Orsato.

Arbitri, la nuova generazione

Nella nuova generazione dell’arbitraggio europeo spiccano comunque alcuni talenti in rampa di lancio. Uno su tutti è il francese Letexier. Trentaquattro anni, in stagione ha già diretto due partite di Champions: Atletico-Feyenoord e Inter-Salisburgo. In questo momento si sta comportando anche meglio del connazionale Turpin, più quotato e più... considerato in seno all’Uefa. Bene anche il norvegese Krogh: 35 anni, non sbaglia a Berna, annullando giustamente un gol al City contro lo Young Boys per tocco di mano. Il suo percorso merita attenzione.