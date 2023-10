Diretta Pallone d'oro, come seguire la premiazione in tv e in streaming

Questa sera, alle ore (20.30), in diretta dal Théâtre du Châtelet di Parigi, spazio alla cerimonia di consegna della 67esima edizione del Pallone d’Oro. Tante le stelle in lizza, 30 per la precisione, per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso del calcio internazionale. Una tradizione, quella del Pallone d’Oro, che va avanti dal 1956, istituita dalla rivista France Football, con il contributo dei voti della stampa specializzata. Nell’ultima edizione ad aggiudicarsi l'ambito premio è stato il francese Karim Benzema. Due i grandi favoriti quest'anno, naturalmente Lionel Messi, che ha trascinato l’Argentina sul tetto del mondo in Qatar e il norvegese Erling Haaland, che ha conquistato il Triplete con il Manchester City la scorsa stagione. In lizza un solo rappresentante italiano, l’interista Nicolò Barella, mentre saranno tre i calciatori che militano nella nostra Serie A: Kvaratskhelia, Osimhen e Lautaro Martinez.