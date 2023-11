Le Iene da Vieri durante la Bobo Tv con i fogli per il divorzio veloce

La Bobo Tv cambia volto. Via Adani, Cassano e Ventol a e spazio a un nuovo format che proprio nella serata di ieri ha visto il suo debutto con ospiti come youtuber e cretor del web. Tanti i temi trattati e anche un simpatico fuori programma.

Bobo tv, l'incursione delle Iene

Durante la trasmissione infatti un inviato delle Iene ha fatto una vera e propria irruzione presentando all'ex attaccante un simpatico modulo di divorzio veloce. Un siparietto divertente che ha visto Vieri stare al gioco ma sottolineare: "Non firmo niente senza il mio avvocato, quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio", queste le sue parole che confermano ancora una volta la volontà di non rivelare i veri motivi che hanno portato alla rottura con i suoi ex colleghi.