Neymar shock: banditi tentano di rapire la figlia neonata in Brasile

SAN PAOLO (BRASILE) - Paura per Neymar dopo che alcuni banditi avrebbero tentato di rapire sua figlia appena nata e la sua compagna, Bruna Biancardi. L'episodio è avvenuto a Cotia, nella periferia di San Paolo, quando tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori di Bruna, influencer digitale e madre della piccola Mavie, che ha appena compiuto un mese. Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano nella struttura. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso.