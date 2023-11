Canta, balla e vende preservativi: riconoscete l'ex attaccante?

Ha compiuto ieri 54 anni, festeggiando in un locale ballando e cantando. D'altronde, Tino Asprilla è sempre stato così. Anche quando giocava trovava sempre un modo per far festa. Figuriamoci adesso che ha appeso gli scarpini al chiodo da tempo. Ma cosa fa, oggi, l'ex attaccante del Parma? Vende preservativi, in Colombia. Si diverte, ogni tanto condivide, come ieri, le immagini dei suoi gol, va in tv, commenta il calcio e continua a rifiutare proposte per i film a luci rosse. L'ultima, pare, nel 2017. Una volta ha posato nudo per una rivista, ma oltre quello non è mai voluto andare.