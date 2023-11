Faggiano: "Il Bologna è la sorpresa del campionato"

È tornato a parlare di calcio e di obiettivi a Radio Cusano Campus nella trasmissione “Ferrero non solo sport”, l’ex DS di Palermo, Genoa, Sampdoria, Daniele Faggiano, associato in queste ultime ore alla Salernitana, ma lui dice: “Non siamo prossimi per niente, non ci siamo, dobbiamo ancora aspettare. I giornali mi davano a Salerno, io vado dove c’è un progetto serio e si può fare bene. Voglio costruire a modo io, così se sbaglio mi assumo le responsabilità e mi piace lasciare in eredità quello che costruisco”.