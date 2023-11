ROMA - Allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, Belgio e Serbia si affrontano in una sfida amichevole dal grande fascino. Si gioca questa sera: fischio d'inizio alle 20:45. In campo tante stelle: dal romanista Lukaku fino allo juventino Vlahovic. Il Belgio ha già staccato il pass per l'Europeo 2024, mentre la Serbia dovrà ottenere una vittoria contro la Bulgaria. Entrambe, torneranno in campo il 19 novembre per l'ultima giornata delle qualificazioni all'Europeo.