Spareggi Euro 2024: accoppiamenti, squadre, date partite e come funzionano

Spareggi Euro 2024, ecco le nazionali qualificate: tutti i dettagli

Come detto, saranno dodici le nazionali che disputeranno il play-off spareggio per accedere alla fase finale di Euro 2024 che si disputerà in Germania. Nel dettaglio: Bosnia ed Erzegovina; Estonia; Finlandia; Galles; Georgia; Grecia; Islanda; Israele; Kazakistan; Lussemburgo; Polonia; Ucraina. Le 12 squadre non sono infatti state selezionate in base ai risultati delle qualificazioni, ma a quelli di Nations League. Formalmente, ai playoff vanno le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C dell'ultima Nations League, ma se si sono già qualificate tramite qualificazioni, queste vengono sostituite dalla squadra successiva con la migliore classifica della stessa lega.

Spareggi Euro 2024, i 3 percorsi

Percorso A: Polonia, Estonia, Galles e una squadra da sorteggiare tra Finlandia, Ucraina, Islanda

Semifinale 1: Polonia-Estonia

Semifinale 2: Galles-Finlandia/Ucraina/Islanda



Percorso B: Israele, Bosnia-Erzegovina e due squadre da sorteggiare tra Finlandia, Ucraina e Islanda

Semifinale 1: Israele-Finlandia/Ucraina/Islanda

Semifinale 2: Bosnia ed Erzegovina-Finlandia/Ucraina/Islanda



Percorso C: Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo

Semifinale 1: Georgia-Lussemburgo

Semifinale 2: Grecia-Kazakistan

Spareggi Euro 2024, come funziona il sorteggio

Ancora da completare i percorsi A e B (essendoci tre non-vincitrici dei gruppi della Lega B - Finlandia, Ucraina e Islanda - servirà un sorteggio per decidere quali due finiranno nel percorso B e quali in quello A). Verranno poi effettuati anche i tre sorteggi per determinare quale coppia di semifinali all'interno di ciascun percorso di spareggio avrà il diritto di ospitare la finale.

Spareggi Euro 2024, le date

Le sei semifinali sono in programma il 21 marzo 2024, mentre le tre finali il 26 marzo 2024. Le tre vincitrici completeranno il tabellone a 24 squadre della fase finale di Euro 2024.