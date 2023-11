Messi, rapinata la famiglia della moglie: rubati oltre 20mila euro

Tanta, tantissima paura per Lionel Messi all'indomani della brutta serata vissuta al Maracanà. Due rapinatori hanno infatti preso d'assalto l'auto che trasportava l'incasso del supermercato di proprietà della famiglia di Antonella Roccuzzo, moglie dell'argentino. Come riportato da Infobae due banditi hanno rotto il finestrino della macchina guidata dalla cugina della donna, su cui viaggiavano anche due dipendenti, rubando 8 milioni di pesos, circa 20mila euro. I tre sono sotto shock per l'aggressione ma stanno bene, come riferito ai microfoni di una tv locale uno dei medici intervenuti.