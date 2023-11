Rodrygo denuncia: "Insulti razzisti dopo Brasile-Argentina"

Insulti razzisti a Rodrygo: cosa è successo?

Utenti avrebbero pubblicato sul suo profilo emoji di banane e di scimmie. Il 22enne sta valutando un'azione legale, secondo il sito Globo Esporte. "Se non facciamo quello che vogliono, se non ci comportiamo come pensano che dovremmo, se indossiamo qualcosa che gli dà fastidio, se non abbassiamo la testa quando ci attaccano, se non occupiamo spazi che pensano siano loro, i razzisti agiscono con il loro comportamento criminale. Per loro sfortuna, non ci fermeremo", ha sottolineato Rodrygo.