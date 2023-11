Bufera Argentina: "Festa hot dopo l'Uruguay, Messi furioso". Lady Paredes: "Fake news"

Bufera in Argentina. Alcuni giocatori della nazionale, quasi tutti, avrebbero partecipato dopo la sconfitta con l'Uruguay a una festa privata con modelle e influencer a cui sarebbe stato chiesto di lasciare i cellulari all'entrata. Tra loro Di Maria, Paredes e Dybala. Non Messi che, stando ai rumors della stampa argentina, non avrebbe gradito il party dopo il ko. A Buenos Aires non si parla d'altro: c'è chi dice che sarebbe stato l'addio al celibato di Dybala (ipotesi smentita seccamente) e chi, invece, un party per salutare Di Maria.