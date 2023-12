Scommesse, inchiesta sul Benevento: indagati alcuni calciatori

BENEVENTO - La Procura Federale della Figc è in contatto con la Procura della Repubblica di Benevento che ha aperto un’indagine per scommesse illegali legata al filone già avviato dalla Procura della Repubblica di Torino. L’indagine delle Fiamme Gialle coinvolge un giocatore del Benevento Calcio, Christian Pastina, e gli ex giallorossi Gaetano Letizia (Feralpisalò, in prestito dal Benevento), Massimo Coda (Cremonese, in prestito dal Genoa), e Francesco Forte del Cosenza, in prestito dall'Ascoli).