Premio Euro Mediterraneo a Zoff, Zanetti, Gravina, Pietrangeli e al nostro direttore Ivan Zazzaroni

ROMA - "L'Euro Mediterraneo non è solo un luogo geografico che comprende l'Europa e le aree che si affacciano nel Mediterraneo. E' un immenso continente che racchiude in sè culture e civiltà millenarie sulle quali sono stati costruiti rapporti economici, culturali, scientifici, linguistici, religiosi. Un immenso involucro senza il quale il resto del mondo non sarebbe mai stato quello che è oggi". Questo il concetto che guida gli organizzatori di 'Premio Internazionale Euro Mediterraneo, Sostenibilità ed Eccellenza' che si terra a Roma in Campidoglio, il 7 dicembre 2023. Ideatori dell'appuntamento la Fondazione E-Novation e l'Associazione giornalisti del Mediterraneo. Questa edizione avrà molti ospiti d'eccezione di vari paesi del Mediterraneo i quali provengono da esperienze di vari settori come economia, cultura, cinema, arte, sport e tanti altri.