A distanza di un anno, tutto è pronto per il ritorno a Cagliari della seconda edizione del “Sardinia MICE Experience 2023”. Il Convegno dedicato a Sport, Turismo Sostenibile, Cultura e Ambiente in Sardegna, in programma dal 6 all’8 dicembre nel suggestivo scenario del Lazzaretto di Cagliari nel quartiere Sant’Elia, è organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Turismo e dal Centro Servizi Sportivi (CSS), presieduto da Gianni Sau, con il patrocinio del Comune di Cagliari. L’iniziativa che coniuga gli aspetti di socialità, sport, turismo e non solo, sarà presentata in conferenza stampa martedì 5 dicembre 2023 alle ore 10.30 nel Lazzaretto di Sant’Elia, alla presenza delle istituzioni coinvolte nel progetto. Qui, sarà allestito il “Villaggio diffuso”, luogo di accoglienza per tutti i visitatori che affluiranno alla manifestazione, nella tre giorni di incontri aperti al pubblico, dove si alterneranno convegni, e seminari, formazione professionale condotta e supervisionata da professionisti del settore.