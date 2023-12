Diretta Golden Boy, la serata di premiazione LIVE

Questa sera alle OGR di Torino Jude Bellingham, il talento del Real Madrid, riceverà il "Golden Boy 2023", il riconoscimento che Tuttosport assegna al miglior Under 21 d’Europa. L’inglese ha ottenuto 485 punti su un massimale di 500, il 97% delle preferenze, superando la stellina del Bayern Monaco, Jamal Musiala, secondo, e il prodigio del Barcellona, Lamine Yamal, terzo, che sarà insignito del premio “The Yougest”. Tra gli italiani l’atalantino Giorgio Scalvini riceverà il premio di miglior Under 21 italiano, mentre Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica della Juve, sarà premiato per la migliore sfida vinta nel 2023, lo scudetto con il Napoli. Guarda qui la diretta video del Golden Boy 2023.