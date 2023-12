Cristante il più stakanovista della Serie A: la classifica a sorpresa

ROMA - Il CIES Football Observatory Weekly Post ha pubblicato la classifica dei giocatori che sono scesi in campo per più minuti in partite ufficiali, tra club, nazionali maggiori e Under 21, fino al 4 dicembre 2023. A comandare la classifica, tra i giocatori di movimento nei campionati Uefa, è Bruno Fernandes del Manchester United, che nel 2023 ha totalizzato ben 5,748 minuti.