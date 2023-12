Coppe, ko le eurorivali di Fiorentina e Atalanta

Atalanta, Rakow sconfitto in campionato

Un ko in campionato anche per l'avversario europeo (Europa League) dell'Atalanta. Il Rakow viene infatti superato (4-2) in casa dal Jagiellonia (in gol Svarnas e Zwolinski) e viene raggiunto al quarto posto dal Legia a quota 29 dopo 17 gare.