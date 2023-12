Turchia, dimesso l’arbitro aggredito: le immagini shock del volto tumefatto

ROMA - E' stato dimesso dall'ospedale Halil Umut Meler, l'arbitro turco vittima di una brutale aggressione da parte del presidente dell'Ankaragucu Faruk Koca. Nelle immagini dell'arbitro all'uscita dall'ospedale, si nota il volto ancora segnato dai colpi ricevuti. Oltre al gonfiore agli occhi, nessun problema di rilievo per Meler al quale è stato comunque fatto indossare un tutore al collo in via precauzionale.