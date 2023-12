Fuga Italia, è prima nel ranking: sarà una volata

Con 7 squadre italiane su 7 alla fase ad eliminazione diretta delle coppe europee, possiamo guardare con fiducia a ciò che avverrà tra pochi mesi: se l'Italia riuscisse a chiudere il ranking stagionale delle federazioni in una delle prime due posizioni, avrebbe una squadra in più (5 anziché 4) nella prossima Superchampions dei super ricavi, quella a classifica unica (36 squadre) che manderà in archivio la lunga storia delle fasi a gironi.