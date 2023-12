Fifa, dal 2024 torna la Coppa Intercontinentale

ZURIGO (Svizzera) - Torna la Coppa Intercontinentale. La Fifa dopo l’ultima riunione ha ufficializzato una nuova competizione. “In seguito all’approvazione da parte del Consiglio - si legge nella nota - la nuova competizione annuale per club FIFA vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni. Il nome ufficiale della competizione sarà Coppa Intercontinentale FIFA ”.

La nuova competizione FIFA

La Coppa Intercontinentale FIFA comprenderà due fasi e i play off. I club che prenderanno parte alla prima fase della Coppa Intercontinentale FIFA saranno i vincitori della Asian Football Confederation Champions League, i vincitori della Confederation African Football Champions League e i vincitori della Oceanian Football Confederation Champions League. La seconda fase vedrà protagoniste le squadre vincitrici della Concacaf Champions Cup giocheranno e della Conmebol Libertadores che si sfideranno in un’unica tappa. Le vincitrici di entrambe le fasi precedenti accederanno ai Play off, e si affronteranno nei giorni precedenti la finale, nella stessa sede neutrale che ospiterà la finale. I vincitori dello spareggio play off affronteranno i vincitori della UEFA Champions League in una sede neutrale per l’assegnazione del titolo. L’edizione inaugurale della competizione è stata calendarizzata per il 2024, sono state confermate le seguenti date: lo spareggio play off si svolgerà il 14 dicembre 2024, la finalissima si giocherà il 18 dicembre 2024.