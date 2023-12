Il Papu Gomez ricorda il Mondiale con l’Argentina, ma riceve solo un “like”…

BUENOS AIRES (Argentina) - E’ passato soltanto un anno dalla vittoria dell’Argentina ai Mondiali del Qatar , e tanti calciatori dell’albiceleste hanno deciso di ricordare il trionfo sulla Francia sui propri profili social. Anche Alejandro Gomez ha pubblicato un post per rievocare il terzo titolo mondiale conquistato contro Mbappè, ma non tutti hanno apprezzato il ricordo dell’ex atalantino, squalificato per doping nell’estate scorsa.

Il messaggio di Papa Gomez

“Oggi 18 dicembre siamo stati campioni del mondo! - scrive Papu Gomez sul proprio profilo - abbiamo potuto donare gioia alla nostra gente dopo tanti anni. Sacrificio, lavoro, sudore e lacrime, tutto ciò è valso la pena per coronare il nostro sogno. Grazie a ciascuno dei Argentini per essere lì a sostenerci" e grazie per essere ancora qui. Questo è per sempre... Abbiamo tinto di bianco e blu ogni angolo del mondo ed è stato dimostrato che quando siamo insieme siamo più forti. Tenete duro Argentina!!! Primo anniversario di tanti, goditelo. Un grande abbraccio”. Il messaggio del Papu ha ottenuto piùdi 273mila like, tra cui spiccano quelli di diversi giornalisti presenti ai Mondiali del Qatar 2022. Tuttavia, soltanto uno dei suoi compagni di squadra ha approvato il post. L’unico like è arrivato da Dibu Martínez, il portiere della squadra campione del mondo, assoluto protagonista della finale con la Francia: gli altri 23 compagni della Nazionale lo hanno ignorato.