Superlega, Reichart lancia un messaggio a De Laurentiis: “Non ha paura e sa cosa fare”

ROMA - Il Ceo di A22 Sports Reichart non perde tempo, e dopo il successo davanti alla Corte di Giustizia dell’Ue cerca sostegno da parte dei club. Molti come Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter e Roma hanno allontanato l’idea della Superlega girando fedeltà all’Uefa, molte altre società sono pronte ad ascoltare le proposte cercando una nuova frontiera che possa generare ricavi economici più significativi.

Le parole di Reichart

“Le nuove competizioni rappresentano una grandissima opportunità di crescita - sottolinea il Ceo di A22 Sports Bernd Reichart a Mediaset - i club non sono stabili come in realtà dovrebbero essere, le nuove competizioni europee possono contribuire molto a migliorare le loro situazioni finanziarie e i loro problemi economici. Un'unica piattaforma gratuita eliminerà anche il problema della pirateria. Ho avuto modo di incontrare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è un uomo coraggioso che sa cosa fare: conosce i suoi tifosi e ciò che è meglio per il suo club. La Superlega non aprirà ai club arabi, il progetto riguarda soltanto i club europei”.