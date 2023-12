Adriano contro l'ex avversario, c'è una finale incancellabile: "Figlio di p..."

RIO DE JANEIRO - Serata nostalgica ed emozionate nell'iconico Maracana di Rio de Janeiro, in Brasile, dove si è giocato un All-Star Game tra vecchie glorie del passato. Tra i protagonisti della partita c'è stato sicuramente Adriano l'Imperatore , attaccato duramente prima della sfida da Andrés D'Alessandro .

D'Alessandro, la frase contro Adriano

D'Alessandro si è avvicinato all'attaccante ex Inter prima del calcio d'inizio, con una frase che è stata catturata dai microfoni a bordo campo: "Ci hai rubato una Copa America, figlio di pu***na. Ricordi quel gol all'ultimo secondo?". I due ex calciatori hanno poi scherzato su questa frase. Il riferimento è alla Copa America del 2004, quando l'Argentina di Marcelo Bielsa stava battendo 2-1 il Brasile ai tempi supplementari, prima del gol allo scadere di Adriano che mandò la partita ai calci di rigore, poi fatali per gli argentini.