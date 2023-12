Supercoppa Italiana, ecco il calendario della final four

MILANO - La Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima Supercoppa Italiana in programma a Riyadh , in Arabia Saudita, da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio . La manifestazione quest’anno presenta la novità della final four : oltre alla vincitrice dello Scudetto (Napoli) e della Coppa Italia (Inter) ci saranno la seconda classificata del campionato (Lazio) e la finalista della coppa nazionale (Fiorentina).

Il calendario della Supercoppa

"La competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara - si legge nella nota della Lega Serie A - se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà direttamente a far battere i tiri di rigore. La prima semifinale andrà in scena il 18 gennaio 2024 (ore 20) e prevede Napoli-Fiorentina, ovvero la vincente del campionato contro la finalista della Coppa Italia. La seconda semifinale metterà di fronte Inter-Lazio, ovvero la squadra vincitrice della Coppa Italia contro la seconda classificata della Serie A: la partita è stata calendarizzata per il 19 gennaio 2024 (ore 20). La finale si giocherà il 22 gennaio 2024 (ore 20) all'Al-Awwal Park Stadium".