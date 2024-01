Ezequiel Lavezzi, ex attaccante di Napoli, Paris Saint Germain e della nazionale argentina, si troverebbe ricoverato da ieri in una clinica, la Dharma, per la cura delle dipendenze e della salute mentale nel quartiere di Boedo. A scriverlo è l'edizione on line del quotidiano Clarin. Secondo la stampa argentina, Lavezzi si troverebbe in una clinica dotata di palestra, sala per il tennis tavolo e un ampio giardino ricco di vegetazione.