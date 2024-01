Mauro: "I rigori al Var? I giocatori si mettono a ridere..."

ROMA - "Il Var è utilissimo per il fuorigioco, il gol non gol, e per quello che è oggettivo, cioè il fallo di mano apposta. Tutto il resto no". Così Massimo Mauro, intervenuto nel corso della puntata del podcast 'Tutti Convocati', dice la sua sull'utilizzo della tecnologia in campo. "Se l’arbitro non vede una gomitata in faccia - prosegue l'ex centrocampista di Napoli e Juve - certo che deve intervenire il Var, ma se come successo ieri a Orsato (nel derby Lazio-Roma, ndr), l’arbitro ha visto e ha detto di proseguire non deve intervenire il Var, perché sennò finisce che arbitra quello sopra".